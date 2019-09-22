شاهد.. جمالية "بزاق البحر"

المصدر: البيان الإلكتروني

فيديو ولا أروع نشره موقع (futura.sciences) عبر حسابه على انستغرام لـ "بزاق البحر" بلونيه الأزرق والبرتقالي.

وينتمي "بزاق البحر" لرخويات البحر بطنيات القدم، وهناك أكثر من 3000 نوع منه تعيش في عمق يصل إلى 700 متر، وأغلبها لا يتعدى طوله 5 سم.

يعد "بزاق البحر" ثنائي الجنس، بحيث في حالة عدم وجود شريك، يمكن أن يلد وذلك عن طريق تقسيم المشيج الأنثى غير المخصبة.

وبطنيات القدم هي اسم شائع لبعض للافقاريات البحرية المتشابهة مع الرخويات الأرضية. ومعظم المخلوقات التي تعرف باسم الرخويات البحرية هي في الواقع بطنيات الأرجل، بمعنى أنها حلزونات بحرية فقدت أصدافها تمامًا عبر الزمن التطوري أو فقدت على ما يبدو قذائفها بسبب وجود قشرة داخلية أو مخفضة بدرجة كبيرة.