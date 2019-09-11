شاهد.. حافلات مدرسية ذكية لأصحاب الهمم في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

توفر وزارة التربية والتعليم حافلات مدرسية مجهزة بأفضل سبل الأمان والراحة للطلبة من أصحاب الهمم بهدف تسهيل دمجهم في البيئة المدرسية.

وفي الفيديو التالي الذي نشرته الهيئة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحافلات المخصصة للأصحاب الهمم وهي مزودة بنظام ذكي للتبع، وكاميرات داخلية للمراقبة، إلى جانب تجهيزات خاصة بصعود ونزول الطلاب من ذوي الإعاقة حركياً، كالمصاعد الديناميكية والأذرع الجانبية المساعدة للصعود والنزول من الحافلة.