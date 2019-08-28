شاهد.. معركة ضارية بين ركاب طائرة بسبب قطعة خبز

لكمات وصفعات قوية بين ركاب طائرة صينية كانت محور لقطات فيديو انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل حول العالم.

وذكر موقع "لايف ليك" أن الواقعة حدثت على متن طائرة صينية، وذلك بسبب قطعة خبز.

ووقعت مشادة كلامية حادة بين عدد من الركاب بسبب الطعام، وذلك أثناء تقديم المضيفة على متن الطائرة الطعام للركاب، ثم تحولت المشادة إلى عراك عنيف بالأيدي.

وانهال الركاب بالضرب المبرح واللكمات والصفعات على بعضهم بعضا، مما تسبب في حالة من الفوضى العارمة على متن الطائرة.