(فيديو) في السنغال.. درّاجات مهملة تتحوّل إلى أعمال فنية

المصدر: البيان الالكتروني

إن ميسا فال؛ مصلح الدراجات في سان لويس بالسنغال، مثل والده ميسا، شغوف بالدراجات وغيرها من العربات ذات العجلتين منذ طفولته، حيث نشأ على قضاء جلّ وقته في ورشة أبيه، بحسب (euronews).

اليوم، يدا هذا الفنان الماهرتان، الذي تعلم ذاتياً، لم تعودا تعبثان بالدراجات القديمة، بل تمنحها حياة ثانية من خلال تحويلها إلى أعمال فنية وتماثيل تنبض بالمشاعر والأحاسيس.