شاهد.. لوحات فنيّة من شعر الحلاقة

المصدر: البيان الالكتروني

سفيتلانا غروزدانوفسكا ليست مصففة شعر مثل غيرها. ففي محلها بشمال مقدونيا، تستخدم سفيتلانا شعر عملائها لرسم المشاهير المحليين والدوليين، بحسب (euronews).

وقبل وصولها لهذه الاحترافية كانت سفيتلانا تشاهد العديد من أقرانها يقومون بهذا النشاط، فقررت أن تبدأ وكانت بدايتها مع رسم وجه لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي كان أول حلقة في سلسلة طويلة من الابداع.