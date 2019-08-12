نموت.. ويحيا أبناء الوطن

المصدر: البيان الالكتروني

نعتذر للنشيد الوطني التونسي، للاقتباس منه مقطع "نموت نموت ويحيا الوطن" لصياغته عنوانا لهذ الفيديو، الذي يتداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص في الهند.

الفيديو، الذي نشرته وزارة المرأة وتنمية الطفل الهندية، هو للشرطي الهندي كونستلي شري بروثفيراجسين، وهو يحمل طفلين على كتفيه ونصف جسمه مغمور في المياه الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق في الهند، محاولاً إيصالهما إلى بر الأمان.

عمل شاق، وتفان في تنفيذ المهام.