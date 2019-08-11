المصدر: البيان الالكتروني

نشرت قناة (ABC News) الأمريكية عبر حسابها على تويتر، مجموعة من البط وهي تقطع طريقاً سريعاً، معلقة عليها "افسح الطريق للبط".

ويظهر في الفيديو سرب من البط يحاول قطع طريق سريع في ولاية ماين الأمريكية، حيث توقف سائقو السيارات وفسحوا المجال للبط بعبور الطريق، متحلين بالصبر على الرغم من كثرة عدد السرب وبطء مشي البط، ولم يحركوا سياراتهم حتى وصلت آخر بطة للضفة الأخرى من الطريق بأمان وسلام، وكأن شعارهم "الأولوية في الطريق للبط".