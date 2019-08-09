المصدر: البيان الالكتروني

ماجدالينا جوميز غريغوريو، الطفلة ذات 11 سنة تبكي بكاء هستيرياً، بعد أن أضحت وحيدة جراء اعتقال والدها في حملة ضخمة للقبض على المهاجرين غير الشرعيين في مسيسيبي الأمريكية.

الحملة خلفت أطفالاً من دون والدين، منهم ماجدالينا، التي لم تعرف لمن تتوسل ببكائها حتى تعود المياه لمجاريها الطبيعية، لكنها تفجرت في نوبة هستيرية، قائلة "لا أعرف من أين سآكل"، بحسب (ABC News).

وليس ماجدالينا فقط، بل أطفال كثيرون شوهدوا وهم يبكون في تقارير إخبارية محلية حول الانفصال القسري عن أمهاتهم وآبائهم.