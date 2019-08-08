شاهد.. يمشي 700 كلم إلى الوراء لدفع الأمور إلى الأمام

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قرر الأندونيسي مدي باستوني السفر لمسافة 700 كيلومتر من منزله بالقرب من بركان في جاوا الشرقية إلى جاكرتا، مشياً على الأقدام، متجها إلى الوراء، على أمل لفت الانتباه إلى فقدان الأرخبيل الأندونيسي لغطائه الغابي.

ويقول مدي عن رحلته: لقد انطلقت من جبال ويليس، الذي يعاني من ظاهرة إزالة الغابات، وهدفي هو الوصول إلى جاكرتا، أرغب في مطالبة الرئيس جوكو ويدودو إذا ساعفي الحظ في ملاقاته بأن يمنحني شتلات لغرسها في جبل ويليس.

ويأمل مدي أن يصل جاكرتا يوم 16 أغسطس عشية الاحتفال بعيد استقلال بلده، بحسب (Agence France-Presse).

يذكر أن كل من رأى مدي باستوني أشاد بطريقته في الاحتفال بالذكرى الـ 74 لاستقلال أندونيسيا.

شاهد.. يمشي 700 كلم إلى الوراء لدفع الأمور إلى الأمامhttps://t.co/mMVGWik1nS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fmMEDlWnv8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 8, 2019