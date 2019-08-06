مشهد يحبس الأنفاس لإنقاذ شخص حاول الانتحار

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت سرعة بديهة وفطنة سيدة رجلاً من الانتحار دهساً تحت عجلات قطار مسرع، فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً يبدو أنه يتشاجر مع شخص ما على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية.



وعند عبور السيدة يبدو أنها لاحظت التوتر على الرجل وشعرت بالقلق عليه وقررت العودة ومع اقترابها أكثر إذا بالرجل يقذف بنفسه نحو القطار وجاء تدخلها برد فعل سريع لينقذ حياة الرجل.