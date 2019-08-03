مشهد مرعب لاصطياد أسماك بعد صعقها بالكهرباء

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو اصطياد أسماك في بحيرة أمريكية وهي تطير في الهواء، عندما استخدم مسؤولو الحياة البرية الكهرباء لمعالجة اكتظاظ أسماك الشبوط الآسيوي، إذ إنهم استخدموا "معدات صيد بالكهرباء" لإطلاق تيارات كهربائية ودفع الأسماك خارج الماء.

الفيديو نشرته دائرة الحياة البرية والثروة السمكية بولاية كنتاكي الأمريكية، ويظهر في المقطع صيادان على متن قارب صغير يقومان بصعق البحيرة بالكهرباء. ,تظهر كميات كبيرة من الأسماك، ليقوم الصيادون باصطيادها وبحسب الدائرة فإن الأسماك ستستخدم لإجراء أبحاث حول الحياة البحرية.