شاهد.. لحظة قصيرة من رحلة طويلة في نهر اليانغستي

المصدر: البيان الالكتروني

لحظة قصيرة من رحلة طويلة في نهر اليانغستي، الذي يعرف في الصين باسم نهر تشانغ جيانغ، وثقها في فيديو موقع (futurasciences) الفرنسي.

ونهر اليانغستي يعتبر أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة أفريقيا ونهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ طوله حوالي 6380 كيلومترا.

وينبع اليانغستي من تشينغهاي ليصب في بحر الصين الشرقي عبر مسافة 6380 كم مغذياً 40% من الأراضي الصينية بالمياه الصالحة للشرب و70% من مزارع الأرز.