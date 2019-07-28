شاهد.. "تسونامي الجليد" أو غزّو الكتل الثلجية لليابسة

المصدر: البيان الالكتروني

هل يمكن أن نطلق على هذه الجبال الثلجية الزاحفة نحو اليابسة بـ " تسونامي الجليد"؟

هو أمر نادر الحدوث في أن تغزو الجبال الثلجية اليابسة وتحاول طمسها واحتلالها، ولأننا نجهل سبب هذه الظاهرة، التي غزا فيديو لها مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن توجيه التهمة المؤكدة للاحتباس الحراري، الذي أذاب الجليد ومنحه حرية التحرك بعد أن انشطرت كتل صغيرة عن جبال الجليد العملاقة التي كانت تشدها، وتمنعها من كسر قوانين الكون.

وبنظرة استشرافية نقول إن الأمر سيصبح أخطر مستقبلا، إن لم يبادر العالم مجتمها في هجمة معاكسة لـ "تبريد الأرض" بدل تسخينها.