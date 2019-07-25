شاهد.. مدينة من ورق

المصدر: البيان الالكتروني

على رصيف ميناء لوهافر في شمال غرب فرنسا يستخدم الفنان الفرنسي أوليفييه غروستيت أشرطة لاصقة وصناديق كرتونية، مستعينا بالكثير من الدعم والمساعدة، بهدف بناء منازل مادتها الأساسية الورق المقوى، كل منزل منها مصنوع من 1.5 طن من الورق المقوى، بارتفاع 27 مترا.

ويقول أوليفييه غروستيت عن هوايته: إنه عمل رائع يشبه عمل مهندس معماري. عندما كنت طفلا لعبت كثيرا بصناديق الكرتون، فهي يمكن تحويلها إلى أي شيء تريده، سيارة صغيرة مثلاً أو قارب أو طائرة.. أو أي شيء.

باستخدام 23 ألف صندوق ومساعدة كثير من المتطوعين، يسعى أوليفييه غروستيت لبناء مدينة كارتونية كاملة في أسبوع واحد فقط.

وأعد دّ الفنان الفرنسي الرسومات التفصيلية مسبقاً، حيث صمم أعمالا فنية مؤقتة من جميع أنحاء العالم، لكن للأسف بعض المباني تنهار بسبب الرياح وأخرى يتم هدمها عمداً، لكن غروستيت لا يأبه بذلك، لأنه من صميم رؤيته الفنية، وفقاُ لموقع (Le Havre Étretat Tourisme).