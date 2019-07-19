شاهد.. انفجار عربة "سبيس إكس" المعدّة للمريخ

المصدر: البيان الالكتروني

نشر كريس بيرغين، مدير تحرير موقع NASASpaceFlight.com في شبكة "تويتر" فيديو عن حادث احترق نموذج العربة التي أعدتها للمريخ شركة "سبيس إكس" Starship، خلال الاختبارات النارية لمحرك الصواريخ "رابتور".

ويفيد الموقع بأنه كان يفترض أولا تشغيل المحرك "رابتور" مرتين. في التشغيل الأول التحقق من قدرة المحرك، وفي الثاني كان يجب أن ترتفع المركبة نحو 20 مترا والقيام بعدد من المناورات الجانبية.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" نقلا عن موقع NASASpaceFlight.com تم الاختبار الأول بنجاح، ولكن عند بداية الاختبار الثاني شب حريق في منصة الإطلاق. يشير الموقع إلى أن العربة لم تصب بأضرار بليغة نتيجة اشتعال النيران، ولكن الحادث أدى إلى تأجيل الاختبارات اللاحقة.

تم خلال هذه التجارب اختبار محرك SpaceX Raptor السادس.