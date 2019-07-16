شاهد.. باليه الدلافين

المصدر: أعداد: عبدالهاني عليوات

شوهدت مجموعة ضخمة من الدلافين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية وهي تمخر عباب البحر قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، في حركات متناسقة صعوداً وهبوطاً، ومتسقة مع حركات أمواج البحر، ليخيل للمشاهد وكأنها مجموعة رقصات باليه يؤدين في عرض فني، بحسب (ABC News).

ويقول قائد القارب، الذي كان يسبقها وقام بالتصوير: " لقد بدت سعيدة للغاية، كما انها تتفتق نشاطاً"، وفقاً لـ "يورونيوز".

ونحن نقول إنه عرض باليه بحري مميز، يزرع فينا النشاط والطاقة.