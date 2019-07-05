شاهد.. رقصة طائر الجنّة في موسم التّزاوج

المصدر: البيان الالكتروني

بحركات متناسقة وجمالبة صوته يؤدي طائر الجنة رقصته التي تؤذن بموعد موسم التزاوج، في الفيديو المنشور على منصة ناشيونال جيوغرافيك بتويتر.

وينتشر طائر الجنة بشكل طبيعي في إندونيسيا وأستراليا وغينيا الجديدة، يصنف من الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث منعت بعض الدول استيراده لمنع كسب الأموال من المتاجرة به والحفاظ عليه

وبقيت طيور الجنة مجهولة للعام حتى العام 1996، حيث تم اكتشافها من قبل ديفيد أتينبورو، الذي قام بالتقاط صور جذابة لها في غابات غينيا الجديدة.

تتغذى طيور الجنة على التوت والفواكه، التي تتواجد في الغابات المجاورة، وهناك بعض الأنواع منها تتغذى على الحشرات، وأخرى تتغذى على العناكب.

وتعتبر طيور الجنة من أكثر الطيور إثارة وجاذبية بالعالم، وتتراوح ألوان ريشها بين الأحمر والأصفر والأخضر.