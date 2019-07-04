شاهد.. طفلة تشاهد التلفاز في أجواء مرعبة

المصدر: وكالات

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو غريب جدا لطفلة من إندونيسيا تلتف عليها 6 ثعابين كبيرة أثناء مشاهدتها أفلام الرسوم المتحركة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن الطفلة ديلان ماهاراني (3 سنوات) تعيش منذ ولادتها في مدينة تانقيرانغ بإندونيسيا مع حيوانات وزواحف خطيرة جدا، وكل ذلك برعاية من والدها.

وتظهر مقاطع الفيديو ديلان، جالسة بكل هدوء، تشاهد أفلام الرسوم المتحركة غير آبهة بالثعابين الضخمة الملتفة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأفاعي الضخمة ليست سامة ولكن يمكن أن تخنقها "خطأ" حتى الموت.

وتحب الطفلة الإندونيسية الحيوانات ولا تخاف منها، وفقا لوالدها سيهرول أفندي، الذي أكد أن هذه الأفاعي عضته كثيرا لكنها لم تؤذ طفلته أبدا.

ويعتقد الوالد أن لدى ابنته ديلان علاقة خاصة مع الثعابين.

وقال أفندي: "عندما لمست أمي الثعبان التف حول يدها وأوجعها كثيرا، لكنه استرخى عندما أخذته ديلان بيديها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الطفلة مع حيوانات وزواحف خطيرة، إذ نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من هذه التسجيلات ترصد ديلان برفقة الزواحف.