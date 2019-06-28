شاهد.. هدم جسر موراندي في جنوة الإيطالية

المصدر: البيان الالكتروني

تم اليوم تهديم الجزأين المبقيين من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، الذي انهار العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، حيث تخلصت المدينة وإلى الأبد من معلم قاتم، واستعدت لإعادة بناء شبكة مواصلات حيوية.

وقد قام الخبراء بإعداد سلسلة من الانفجارات التي تم التحكم فيها عن بعد، والتي أدت في أقل من دقيقة إلى سقوط الأبراج الخرسانية التي يبلغ طولها حوالي 300 قدم، والتي دعمت هيكل ستينيات القرن العشرين لجسر موراندي لمصممه المهندس الشهير ريكاردو موراندي.

وتم استخدام أكثر من 1300 رطل (حوالي 650 كلغ) لتفجير بقية الجسر المتهالك، وإنشاء بحيرات لمنع السحب الهائلة من الغبار الخرساني من الانتشار عبر الحي، بحسب (AP Europe).