شاهد.. "الرجل الأصفر"

المصدر: البيان الالكتروني

واظب السوري الملقب بـ "أبو زكور" منذ العام 1983 على ارتداء كل شيء باللون الأصفر، بما في ذلك بدلاته وربطات العنق والقمصان والملابس الداخلية والجوارب والنعال والنظارات وحتى الحقائب، بحسب قناة (CGTN).

أصبح "أبو زكور"، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، يعرف في مدينة حلب السورية باسم "الرجل الأصفر"، حيث بات رمزاً فريداً في المدينة، يدخل الفرح والسعادة على قلوب السكان المحليين.