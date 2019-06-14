لحظة سقوط الصاروخ الحوثي على مطار أبها

المصدر: البيان الالكتروني

وثقت كاميرات المراقبة داخل مطار أبها الدولي لحظة سقوط الصاروخ الذي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المطار الأربعاء.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام سعودية سير الحركة بالشكل الطبيعي داخل المطار، قبل أن يسقط المقذوف بالقرب من امرأة متوقفة في المكان ويحدث انفجاراً هائلاً.

وكان التحالف قد أعلن أن المقذوف الحوثي أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، حيث تم نقل 8 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.