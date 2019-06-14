شاهد.. التقزح اللوني للوتس النمر الأحمر

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع (Futura) المتهم بالطبيعة فيديو لظاهرة التقزح اللوني، والتغيير المذهل في لون لوتس النمر الأحمر، الذي يحدث بسبب التركيب المجهري للنبات المائي حسب تغير درجة الإضاءة.

والتقزح اللوني هو ظاهرة بعض الأسطح التي يبدو أنها تغيّر لونها تدريجيا، وغالبا ما يتم إنشاؤها بواسطة تلوين الهيكلي الهياكل الدقيقة التي تتداخل مع الضوء.

أما لوتس، فهو نوع من النباتات يتبع جنس النيلوفر من الفصيلة النيلوفرية.[2] وهو نبات مائي وزراعي، وزهرة اللوتس مشهورة في الحضارة الفرعونية وكان يرى في الصور المرسومة على المقابر الفرعونية، ووجدت بقايا منه في مقبرة رمسيس الثاني وكان أيضا يتخذها الجيش المصري القديم علماً له.