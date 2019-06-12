شاهد.. سحلية برأسين

المصدر: البيان الالكتروني

ولدت سحلية تنين غريبة برأسين في الصين.

ووفقًا لموقع (futurasciences) فإن الرأس الصحيح يبدو هو الذي يوجّه جميع تحركاتها وقراراتها.

يذكر أن السحالي أو العظاء هي رتيبة من الزواحف تتبع طائفة العظايا الحرشفية من شعبة الحبليات، وهي زواحف قريبة الصلة بالأفاعي، وبعضها ـ مثل الأفاعي ـ لا أرجل له، بينما يشبه بعضها الأفاعي لحد ما، ولكن له أرجل، أما السحالي كبيرة الحجم، فهي أكثر شبهاً بالتماسيح.