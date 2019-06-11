شاهد .. رأس ذئب نفق منذ 30 ألف عام

المصدر: البيان الإلكتروني

في يوليو 2018 اكتشفت رأس ذئب بليستوسين عملاق في منطقة أبيسكي، شمال ياقوتيا الروسية، ويقال إنها أول بقايا ذئب بليتوسيني نمت بالكامل مع الأنسجة المحفوظة جيدا.

وقال كبير الباحثين في قسم دراسات ماموث للحياة البرية بأكاديمية جمهورية ياقوتيا، فاليري بلوتنيكوف، في مقابلة أجريت معه يوم أمس الاثنين: "لقد تم المحافظة على المخ تماما، وهو ما أكدته الأشعة المقطعية، وفقا للعلماء اليابانيين، وتشير التقديرات إلى أن الذئب، الذي يبلغ من العمر سنتين إلى أربع سنوات، قد نفق من أكثر من 30 ألف عام"، وفقا لروسيا اليوم.