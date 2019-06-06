شاهد.. جبل النفايات الأطول من تاج محل

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

يوجد في العاصمة الهندية نيودلهي جبل من القمامة سيصبح العام المقبل أعلى من تاج محل.

ويقول بونيت شارما، أحد سكان الحي القريب من مكب النفايات غازيبور: هناك روائح كريهة، دخان، وبخاصة التلوث، وهي جميعا تسبب الأمراض التي تفتك بنا هنا

أما براديب كومار، الساكن بالحي نفسه، فيقول: لقد قررت مغادرة الحي نهائيا من أجل الحفاظ على أبنائي، لدي ابنان في سن الثامنة والرابعة، وهما على الدوام يعنيان من الأمراض بسبب التلوث.

يذكر أن مكب غازيبور للنفايات يساوي مساحة 40 ملعبا لكرة القدم، وهو يرتفع بمعدل 10 أمتر كل سنة.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة تصنف نيودلهي الهندية العاصمة الأكثر تلوثا في العالم.، بحسب تلفزيون وكالة الأنباء الفرنسية.