سفرة إفطار ملك الأردن

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت الملكة رانيا، قرينة الملك عبدالله الثاني؛ ملك الأردن، فيديو على حسابها بموقع انستيغرام يظهر العائلة الملكية الأردنية خلال تناولها وجبة الإفطار، وأعادت بثه (DW) الألمانية.

ويظهر الملك عبدالله الثاني وأولاده في الفيديو في لقطات عفوية، تبدو فيها العائلة الملكية شديدة البساطة كأية عائلة عربية أخرى تتناول الطعام خلال شهر رمضان، ويبدو الملك مستمتعا بالطعام، الذي أعدته زوجته الملكة، فيما يتعاون الأبناء الأمراء على تجهيز المائدة.