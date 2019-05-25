شاهد.. الجهاز الصيني صانع الأبراج

المصدر: البيان الالكتروني

عرضت شركة البناء الهندسي الصيني الثالث الأحد الماضي جهاز بنائها الأحدث، الذي يسمى بـ "صانع ناطحات السحاب" (الأبراج) في فعاليات أسبوع بكين للعلوم والتكنولوجيا.

ويمثل الجهاز "صانع ناطحات السحاب" بحسب (CGTN) منصة متكاملة لمعدات البناء، ويركب على الطرف العلوي من العمارة، ويتصاعد مع تقدم البناء.

وتتسع المنصة لأكثر من 200 عامل، يمكنهم أن يعملوا في بيئة آمنة ويبنوا المبنى كما يصنعون البضائع العادية في المصنع.

يذكر أن الجهاز يختصر 20% من فترة إنجاز المشروع، ويتم بناء طابق في عمارة في 4 أيام.