شاهد.. أخطبوط ينتقم من مدونة شرّ انتقام

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت فتاة ومدونة صينبة في شرّ أعمالها عندما حاولت استغلال أخطبوط لمصلحتها الخاصة.

ففي مدينة يانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية، ووفق قناة "Ruptly"، قامت مدونة صينية باحضار أخطبوط لتأكله حياً على المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تزيد من عدد معجبيها ومشتركيها، لكن الأخطبوط العدواني هاجمها ولم يتركها إلا والدماء تنزف من خدها.

فهل ستفكر في إعادة الكرة من جديد؟