رسالة تسامح موحدة من إمام وقس

المصدر: البيان الالكتروني

وجه الإمام محمد أشفة، الحائزة على جائزة الابتكار بين الثقافات العام 2017، الممنوحة من مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والقس جيمس ووي، الحائز بدوره على جائزة الابتكار بين الثقافات للعام نفسه، رسالة موحدة، نبذا فيها الكراهية.. والاستعباد.. والتطرف.. ودعوا إلى الحوار بدل الانقسام وإلى التسامح بدل الكراهية، لأجل مستقبل مزدهر وآمن للبشرية، وفق موقع الأمم المتحدة.