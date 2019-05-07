تعرف إلى أهم إصابات الرياضيين في كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

يتعرض بعض اللاعبين أثناء المباراة لإصابات تعرف باسم إصابات الملاعب والتي قد تبدأ بكدمات وجذع بسيط وصولاً إلى أخطر المراحل وهو قطع في الغضروف والرباط الصليبى.

تعرف في الفيديو التالي إلى أهم اصابات الرياضيين في كرة القدم.

يتعرض بعض اللاعبين أثناء المباراة لإصابات تعرف باسم إصابات الملاعب والتي قد تبدأ بكدمات وجذع بسيط وصولاً إلى أخطر المراحل وهو قطع في الغضروف والرباط الصليبى.. تعرف إلى أهم اصابات الرياضيين في كرة القدمhttps://t.co/KY1m3gWpva#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6iYVjDtmKt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2019