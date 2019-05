شاهد.. ماذا فعل الإعصار "فاني" بإقامة جامعية في الهند!

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت مقاطع فيديو نشرها طالب في إقامة جامعية تابعة لمعهد بوبانسوار بالهند، مشاهد مروعة سببتها رياح إعصار فاني، أقوى إعصار يضرب البلد منذ 20 عاما.

وقال الطالب أمان براتاب سينغ لرويترز إن حوالي 400 طالب انتقلوا إلى غرفة الطعام في الطابق الأرضي بحثًا عن الأمان.

واجتاح إعصار فاني المناطق الساحلية من شرق الهند الجمعة الماضي فاقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء وألحق أضرارا "هائلة" ببلدةبوري السياحية لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية بعد إجلاء مليون شخص قبل وصول الإعصار.

This is the scariest visuals of #CycloneFani coming from Kalinga Institute, Bhubaneswar.



I hope everyone who was in room is safe. 🙏#Cyclone #CycloneFaniUpdates @ANI @smitaprakash pic.twitter.com/JP6z14iNHG — Aman Pratap Singh (@ultimateaps) May 3, 2019

And here it shattered our Hall of Residence gate into pieces.. #CycloneFani #CyclonicStormFANI pic.twitter.com/7xHjS2Dfwq — Aman Pratap Singh (@ultimateaps) May 3, 2019