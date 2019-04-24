شاهد أحد انتحاريي هجمات سريلانكا وهو يتجه نحو الكنيسة قبل تفجيرها

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات فيديو نشرته مواقع إخبارية سريلانكية، أحد الانتحارين المشتبه بهم وهو يدخل كنيسة القديس سيباستيان في نيجومبو قبل لحظات من انفجار وقع في المبنى.

وقال رئيس أساقفة كولومبو، الكاردينال مالكولم رانجيث ، إن 110 شخص على الأقل قتلوا في كنيسة القديس سيباستيان، وهي الأكثر دموية في سلسلة الهجمات ضد الكنائس والفنادق الفخمة التي خلفت 359 قتيلاً على الأقل.