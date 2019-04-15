دموع فخر وصدق انتماء

المصدر: البيان الالكتروني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً نشره بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يظهر طفلاً يشاهد مع زملائه رسالة من والده في فصل مدرسي، ليجهش الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته وهو يؤدي واجبه الوطني في الحدود الجنوبية للمملكة.

وعلق العساكر في تغريدة عبر تويتر، على الفيديو:

"ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".