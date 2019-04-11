شاهد.. أروع منظر طبيعي على الإطلاق

المصدر: البيان الالكتروني

بالتأكيد أنك سترى في هذا الفيديو، الذي نشره موقع (Futura) الفرنسي، أروع منظر من تشكيل الطبيعة هذا الأسبوع.

المنظر أو اللوحة الفنية هي لانسياب المياه في شلالات يوسمايت، وامتزاجها بأشعة الشمس.

شلالات يوسمايت هي أعلى شلال في أمريكا الشمالية وتقع في منتزه يوسمايت الوطني في سييرا نيفادا في كاليفورنيا، وهي نقطة جذب رئيسية في الحديقة، وخصوصا في أواخر الربيع عندما يكون تدفق المياه في ذروته.

وشلالات يوسمايت هي سادس أعلى شلال في العالم وتصب مياهها في نهر ميرس.