ضحك الطيور!

المصدر: البيان الالكتروني

هو ليس ضحكا وإن بدا، فطائر الـ "كوكابورا الضاحك" يشتهر بصوته الذي يبدو وكأنه ضحكات بشرية صادرة من الأعماق.

يصدر "كوكابورا الضاحك" ضحكاته في أوقات محددة يومياً في الفجر وعند الظهر وعند الغروب.

"كوكابورا الضاحك" هو نوع من الطيور يتبع جنس الكوكوبارا ضمن فصيلة رفراف النهر، يبلغ طوله 46 سم ويستوطن الغابات المفتوحة في شرق أستراليا، ويتغذى على الطيور الأخرى والسحالي والأفاعي والضفادع.

استمع لضحكاته عبر فيديو من تصوير "ناشيونال جيوغرافيك".