شاهد.. رقصة الفلامينغو

المصدر: البيان الالكتروني

ليس طقساً من طقوس التعبير عن مكنونات أو إيصال رسالة لمستقبل ما، وليست رقصة تعبيراً عن السرور ، بل عملية بحث عن الطعام يجريها طائرا الفلامينغو في حديقة حيوان سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسجلتها عدسة "ناشيونال جيوغرافيك".

فبخلاف معظم الطيور، فالجزء السفلي من منقاره أكبر من الجزء العلوي، وهذا ما يجعله أكثر فاعلية عندما يكون رأسه مقلوباً.

ويعرف طائر الفلامينجو بالنحام الكبير والبشاروش وفنتير.