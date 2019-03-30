بالفيديو.. طريق "بحر الموت" التي لا نهاية لها

المصدر: البيان الالكتروني

بنى مهندسون صينيون أطول طريق صحراوي في العالم، بصحراء تاكليماكان في منطقة شينجيانغ بالصين.

وتعني كلمة "تاكليماكان يوغور" في اللغة الصينية "دخل ولم يخرج أبدا"، كما أن السكان المحليين يسمونها "بحر الموت"، حيث تهب الرياح فوق جدار رملي بثلاثة أمتار، وفق (CGTN) الصينية.

يبلغ طول الطريق 522 كيلومتراً، ومن أجل مقاومة زحف الرمال تم زرع القصب والأسوار والغابات على جانبيه.

عندما تقود السيارة على هذا الطريق لا يمكنك رؤية نهايته.