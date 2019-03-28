شاهد.. تمساح يحضر مباريات غولف

المصدر: البيان الالكتروني

فُوجئ لاعبو غولف بتمساح ضخم يتنزه في ملعب غولف في جورجيا الأمريكية يوم الأحد 24 مارس.

وصور أحد الحاضرين التمساح وهو يقطع الملعب قبل أن يغطس في بركة في ملعب The Club للغولف في ميناء سافانا.

وقال إد فانس، الذي التقط الفيديو، لرويترز إن ظهور التماسيح في الملاعب أمر شائع لكن حجم التمساح هو المميز هذه المرة.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم" نقلاً عن إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا، يوجد حوالي 200 ألف إلى 250 ألف تمساح في ولاية جورجيا.