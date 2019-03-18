السّحب العدسيّة

المصدر: البيان الالكتروني

يشهد جبل فوجي في اليابان ظاهرة غريبة تتمثل في تكوّن سحب عدسية فوقه، وفق "اليابان بالعربي".

والسحب العدسية هي سحب ذات شكل عدسي أو لوزي متطاول جداً، يعود تشكلها إلى أسباب أوروغرافية، حيث تتشكل غالباً خلف ذرا الحواجز الجبلية في قمة الأمواج الحاجزية، وإن كانت تتشكل أحياناً في غير تلك المناطق، وتظهر هذه الغيوم فقط في غيوم السمحاق الركامي، والركام المتوسط، والركام الطبقي.

هذه الغيوم، هي أيضا إشارة إلى أن هناك تيارين تحدث بينهما اضطرابات.