بالفيديو.. بين الموت والحياة خيط رفيع

المصدر: البيان الإلكتروني

ثانية واحدة كانت كفيلة بإنقاذ رجل من أن يدفن حيّا تحت كوم من القرميد انهار في أحد شوارع لندن جراء الرياح القوية.

وأثناء مرور الشخص المحظوظ قرب أحد المحال التجارية، انهار جزء من السقف الحجري بسبب الرياح القوية، وهوت كومة كبيرة من القرميد لترتطم بالرصيف بشكل قوي، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

لكن لحسن حظ ذلك الرجل، أن الكومة سقطت على الأرض بعد ثانية واحدة فقط من عبوره للمكان الواقع في منطقة ستوك نوينغاتون شمال شرقي العاصمة الإنجليزية لندن.