شاهد.. أكبر متاهة ثلجية في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

توجد أكبر متاهة ثلجية في العالم، التي تبلغ مساحتها 2.789 متراً مربعاً، في قرية سانت أدولف الصغيرة بكندا.

المتاهة تحتوي على مناطق للراحة مجهزة بمباخر للنفخ فيها، وكذا إيجاد المخارج.

فكرة المشروع الغريب تعود لزوجين كنديين من مانيتوبا بوسط البلاد يشتغلان في الفلاحة، ويتطلب الانشاء من أسبوعين إلى ثلاثة لإنتاج الثلج ثم البدء في الإنجاز، وذلك مكلف جداً كونه يحتاج إلى مولدات وكذا وقود.

ويقول صاحب المشروع لوكالة الانباء الفرنسية إن المشروع كلف 75 ألف دولار، وحتى يحقق جدواه لابد من استقباله لـ 10.000 زائر على اقل تقدير.