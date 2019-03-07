شاهد.. شقق القطط

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح مؤخراً مبنى سكني حصري للقطط في محافظة فوكوكا اليابانية، بحسب ما ذكرت (NHK WORLD News) عبر حسابها على توتير.

وتحتوي كل شقة على مجموعة من السلالم الصغيرة على الجدار ونافذة خاصة للقطط.

يذكر أن لليابانيين ولعا غير مماثل للقطط، وأحد أسرار حدوث هذا الشغف بالقطط هو تزايد شعور اليابانيين بقرب القطط منهم أكثر من أي وقت مضى، حيث تعاني اليابان حاليا من انخفاض حاد في أعداد المواليد وتحول اهتمام الأسرة من الأولاد إلى القطط.

وساهمت قلة عدد أفراد الأسرة التي تعيش سوياً في الاتجاه لاعتبار القط أحد أفراد الأسرة الأكثر أهمية.

ويبلغ عدد القطط المنزلية في اليابان حوالي 10 ملايين قط