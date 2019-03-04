محمد بن زايد يعود المرضى الإماراتيين في أحد مستشفيات كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الالكتروني

بعزيمة القائد وروح الأب لا يترك الشيخ محمد بن زايد مناسب أي مناسبة الا ويستغلها للاطمئنان على أبناء شعبه ، مهما كانت المشاغل ومهما كانت المشقة ، وهاهو يقتطع وقتا من زيارته إلى كوريا الجنوبية لزيارة المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى سيؤول ليطمئن عليهم ويتابع أوضاعهم.

بعزيمة القائد وروح الأب لا يترك الشيخ محمد بن زايد مناسبة إلا ويستغلها للاطمئنان على أبناء شعبه، مهما كانت المشاغل، فها هو يقتطع وقتاً من زيارته إلى كوريا الجنوبية لزيارة المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى سانت ماري سيول ليطمئن عليهم ويتابع أوضاعهم عن قرب.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/xBN4Q0sOsg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٤ مارس ٢٠١٩