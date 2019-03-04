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محمد بن زايد يعود المرضى الإماراتيين في أحد مستشفيات كوريا الجنوبية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

بعزيمة القائد وروح الأب لا يترك الشيخ محمد بن زايد مناسب أي مناسبة الا ويستغلها للاطمئنان على أبناء شعبه ، مهما كانت المشاغل ومهما كانت المشقة ، وهاهو يقتطع وقتا من زيارته إلى كوريا الجنوبية لزيارة المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى سيؤول ليطمئن عليهم ويتابع أوضاعهم.

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