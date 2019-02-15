لقطة نادرة.. فراشات تحترف تصوير الطبيعة الساحرة

المصدر: البيان الالكتروني

في لقطة طريفة ونادراً ما تتكرر نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" فيديو لفراشات تجمعت حول كاميرا أحد المصورين في البرية وبدت وكأن فن التصوير استهواها وتحاول التقاط صورة على جبل "بوكور" في كمبوديا..

وتعتبر الفراشات من أجمل الحشرات في العالم إذ تتميز بألوان أجنحتها الزاهية حيث تمتلك بشكل عام أربعة أجنحة وتتغذى على أوراق النباتات عندما تكون "يرقة" وعلى السوائل عند البلوغ.

في لقطة طريفة ونادراً ما تتكرر.. فراشات تجمعت حول كاميرا أحد المصورين في البرية وبدت وكأن فن التصوير استهواها وتحاول التقاط صورة على جبل "بوكور" في كمبوديا..https://t.co/Hf9NrUqZY0#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1enl02zTSc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٤ فبراير ٢٠١٩