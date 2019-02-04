شاهد.. حشرة تشرب من عين طير

المصدر: البيان الالكتروني

قام باحث برازيلي بتصوير حشرة في العام 2017 وهي تشرب من عين طائر.

الحادثة حفزت العلماء على إجراء بحوث علمية في هذا الموضوع؛ أي التغذية من الدموع، والذين أطلقوا على هذه الظاهرة الطبيعية مصطلح (lachryphagie)، ويعني الاسلوب الغذائي المعتمد على استهلاك دموع الفقريات، الظاهرة التي تصعب ملاحظتها في الطبيعة بسهولة، كزن بعضها يحدث ليلاً.

هذه الظاهرة عموما لوحظت على الثدييات والسلاحف أو التماسيح، وهي أقل شيوعاً لدى الطيور، حيث تم وفق مجلة (العلم والمستقبل) الفرنسية توثيقها ثلاث مرات فقط؛ مرتين في مدغشقر ومرة في كولومبيا.

الباحث البرازيلي لياندرو جواو كارنيرو ليما مورايس، حظي بتمديد القائمة من خلال مراقبته لهذا السلوك مرتين في دقائق معدودات.