المصدر: البيان الالكتروني

يتم في مدينة ترانسبولي أو "مدينة الأشباح" بإقليم "أين" الفرنسي، اختبار وتجربة سيارات المستقبل.

وتسمح هذه المدينة أو هذا الموقع، الذي كان عبارة عن موقع عسكري والبالغ مساحته 30 هكتاراً، بإجراء التجارب على السيارات ذاتية القيادة والأجهزة الذكية.

هذه المدينة، التي لايوجد مثل لها في أوروبا، متصلة بالكامل بـ 300 كم من الألياف البصرية وبالجيل الخامس لشبكة الانترنت، وبنوع من الطاقة تبلغ قوتها كيلووات في الساعة، بحيث التي تسمح بشحن بطريات جميع أنواع المركبات من الشاحنات إلى السيارات الصغيرة.

ويجرى الآن اختبار حافلة كهربائية ستستخدم قريباً في شوارع مدينة ليون الفرنسية، وفق وكالة الانباء الفرنسية.