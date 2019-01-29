يحدث في صربيا.. تسلق جبال الجليد في وسط المدينة

المصدر: البيان الالكتروني

تتحول مدينة ليبيريتس الصربية الواقعة شمال العاصمة براغ إلى أرض لمتسلقي الجبال الجليدية، حيث يتحول شلال في وسط المدينة إلى جبل جليدي.

فكل عام يتحول الشلال ذو الـ 25 مترا إلى حائط جليدي يلهو فيه هواة تسلق الجبال الجلدية لأسابيع عدة.

يذكر أنه وحتى يتحول الشلال إلى كتلة جليدية أو جبل جليدي وفق (CNEWS) الفرنسية لابد من هبوط درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر لمدة 5 أيام متتالية على الأقل، وذلك ما يحدث عادة في شهر يناير من كل عام.

يحدث في صربيا.. تسلق جبال الجليد في وسط المدينةhttps://t.co/uzlyYtyzj8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NugHcXhSDO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ يناير ٢٠١٩