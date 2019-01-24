بساط رامبوييه الأبيض

المصدر: البيان الالكتروني

تعيش أوروبا هذه الأيام جواً بارداً مثلجاً تسبب في خسائر مادية وضحايا عدة، ضمنها الشمال الفرنسي الذي أصبح قطعة بيضاء جراء تساقط الكثيف للثلوج، ما دفع السلطات إلى اغلاق برج ايفل في باريس الثلاثاء الماضي.

طائرة بدون طيار قامت بتصوير غابة رامبوييه في فرنسا، وهي ترزح تحت وطأة الثلوج، مكونة منظراً جمالياً رائعاً، نشره موقع صحيفة "لوباريزيان" عبر حسابه على تويتر، فشاهدوه: