شلالات "مينيهاها" المتجمدة تبهر زوارها

ظلت شلالات مينيهاها Minnehaha في مينيابوليس بولاية مينيسوتا مجمدة يوم الجمعة، 19 يناير، بعد أن غطت الثلوج الجديدة أجزاء كثيرة من الولاية في اليوم السابق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة في مينيابوليس انخفضت السبت إلى تسع درجات.

ووفقا للصحافة المحلية، تتجمد شلالات مينيهاها كل فصل شتاء، وتجذب مناظرها الخلابة عددًا كبيرًا من الزوار، بعضهم يحاول الاقتراب من الشلالات المتجمدة، أو المشي خلفها.

وحذرت السلطات من أن الجليد يشكل خطرا، وحثت الزوار على الالتزام بالتوجيهات لسلامتهم.

وفي يناير 2018، سقط جزء من الجليد على رأس زائرة تبلغ من العمر 20 عاماً، مما أدى إلى سقوطها وإصابة ذراعها ومعصمها.

Minnehaha Falls today. Minneapolis, Minnesota. So cold out today and still it is not frozen completely. @EarthandClouds @EarthandClouds2 @abc @StormHour @ThePhotoHour #MinnehahaFalls #Minneapolis pic.twitter.com/PL7pJyOUhg

FROZEN FALLS - How "cool" is this?? Almost everything is frozen at Minnehaha Falls in Minneapolis, Minnesota! #mnwx pic.twitter.com/70MdOOx2Ca