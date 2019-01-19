مهرجان هاربين.. أو ديزني لاند الجليد

المصدر: البيان الالكتروني

يجتذب مهرجان هاربين الشتوي السنوي، الذي انطلق في مدينة هاربين الصينية السبت الماضي، ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام منذ إنشائه في أوائل الثمانينات.

وتشمل أبرز أنشطته ركوب الزلاجات على نهر سونغهوا وحفلات الزفاف الجماعية والتماثيل الشاهقة للثلج والثلوج المنحوتة بواسطة الآلاف من الفنانين والعمال.

يذكر أن درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر في هذه المدينة الواقعة في مقاطعة هيلونغ جيانغ الصينية.

يقول الزائر لين رينلونغ لـ "رويترز": "إن القلاع والمنحوتات الجليدية التي صنعها الفنانون رائعة للغاية، إنها مثل ديزني لاند لكنها من الجليد".